İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su birikintisine düşen genç kız hayatını kaybetti

Sinop’ta yol kenarındaki su birikintisine düşen ve kalbi duran genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sinop'ta yol kenarındaki su birikintisine düşen ve kalbi duran genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Sinop'ta bir fabrikada çalışan ve işe giderken baygınlık geçirerek yol kenarındaki su birikintisine yüzüstü düşen Selma Köstek'in (23) duran kalbi sağlık ekiplerince çalıştırılıp hastanede tedavi altına alınmıştı. Köstek, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 19 gün süren yaşam savaşını kaybetti.


Köstek'in cenazesinin yarın Korucuk köyü kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.