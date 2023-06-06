Şüpheli şahıslardan uyuşturucu çıktı

Sinop'ta durumundan şüphe edilen şahısların üst aramasında uyuşturucu ele geçti.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulama sonucu durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisindeki şüpheli şahısların üst araması yapıldı. Yapılan aramada 52,35 gr. metamfetamin, 0,97 gr. kannobinoid (Bonzai) maddesi ve 1 adet payp ele geçirildi.

İl Emniyeti Müdürlüğü tarafından 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.