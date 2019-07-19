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Tarihi binaya Karadeniz usulü önlem

Sinop’ta virane haldeki tarihi bir bina parça parça yok oluyor.

Sinop'ta virane haldeki tarihi bir bina parça parça yok oluyor. 3 katlı tescilli yapı halatla bağlanarak hayata tutunmaya çalışıyor.


Sinop'ta Osmanlı mimarisi ile yapılan tarihi bina yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bina, hem mahalle sakinlerini hem de yoldan geçenleri tedirgin ediyor. Binanın bir an önce tadilattan geçirilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, çözümü ise binayı halatla bağlamakta buldu.


Konu ile ilgili konuşan mahalleli Melek Köseoğlu, “Bu durumdan şikayetçiyiz. Tehlikeli bir durum. Sadece benim için değil, buradan geçen herkes için tehlike oluşturuyor. 7-8 yıldır bu binanın yanında oturuyorum. Her yağmur ve fırtınada biraz daha tehlike arz ediyor. Okuldan çıkan çocuklar her gün buradan geçiyor. Her an yıkılma tehlikesi var. Çocuklar için, vatandaşlar için, araçlar için çok tehlikeli bir durum” dedi.

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