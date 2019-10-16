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Tarihi Boyabat Panayırı başladı

Tarihi asırlar öncesine dayanan geleneksel Boyabat Panayırı başladı.


Panayırda lunapark, hayvan pazarı, emtia alışverişin yanı sıra ilçe tanıtımına katkıda bulunmak üzere kültürel etkinlikler de yapılacak. Boyabat'ın tanıtımı ve ekonomisi açısından büyük önem taşıyan, bölgedeki en büyük panayır olan Boyabat Panayırı'na çevre illerden gelen satıcıların yanı sıra ilçe içindeki esnaflar da yoğun ilgi gösterdi. Panayırın ilk günü satıcılar stantlarını kurma çalışmalarına devam ederken gıda sektöründe satış yapacak olanlar da son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.


Panayırın giriş bölümünde bulunan ve içerisinde yirmiden fazla oyuncak bulunan lunapark çocuklar tarafından ilgi ile takip ediliyor.


23 Ekim'de son bulacak panayıra hafta sonu katılımın yüksek olması bekleniyor.

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