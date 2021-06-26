Tarihi Kentler Birliği'nden Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'ne ödül

2020 yılı Ağustos ayında ziyarete açılan ve hem Boyabatlılar hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerin büyük ilgi gösterdiği Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi; Tarihi Kentler Birliği tarafından Müze Özendirme Ödülü'ne layık görüldü.

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı sahneye çıkarak ödülü aldı.

Tarihi Kentler Birliği'nden bir kez daha ödül almanın mutluluğu ve gururunu yaşayan Başkan Çakıcı, "Yaşayan Kültürel Miras Müzemiz; Tarihi Kentler Birliği'nin takdirleriyle ödüllendirildi ve kazananlar arasındaki yerini aldı. Böylelikle saygın şehrimiz Boyabat'ımız, saygın bir ödüle daha kavuşmuş oldu. Çok mutluyum çok gururluyum. Çünkü büyüklerimizin, çalışma arkadaşlarımızın, dava arkadaşlarımızın, en çok da değerli hemşehrilerimizin sonsuz inancı ve desteğiyle başardık ve bu başarı tesadüf değildi zaten. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. bu başarı senin Boyabat'ım" dedi.