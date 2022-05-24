Tarihi Kuşüzümü Konağı 'Keten Müzesi' olacak

Sinop'ta tarihi Kuşüzümü Konağı, restore edilerek turizme kazandırılıyor. Tarihi bina, çalışmalar tamamlandığında Keten Müzesi olarak hizmet verecek.

Yapımı 19. yüzyılın başlarına dayandığı tahmin edilen Tuzcular Caddesi üzerinde bulunan tarihi Kuşüzümü Konağı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) desteğiyle İl Özel İdaresi bünyesinde hizmet vermek adına restore ediliyor. Tarihi bina için proje çalışmaları tamamlandığında ise Sinop'un değerlerinden olan keten kültürünü yaşatmak adına ‘Keten Müzesi' olarak hizmet verecek.

Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, tarihi binanın restorasyon ihalesinin tamamlandığını duyurdu. Üçüncüoğlu, “Tarihi Kuşüzümü Konağı'nın restorasyon ihalesi yapıldı, binada çalışmalar tamamlandığında, Keten Müzesi olarak kentin turizmine katkı sağlamak amacıyla hizmet verecektir. Gelen turistler, Tarihi Cezaevi'nden sonra Sinop'a özgü keten kültürünü yaşatan müzeyi de ziyaret edecek” diye konuştu.