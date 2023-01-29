Tarihi kütüphanenin okuyucu sayısı şehir nüfusunu aştı

Sinop'ta bulunan tarihi Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi, 2022 yılında 68 bin okuyucu sayısına ulaşarak şehir nüfusunu aştı. Okuyucuların yanı sıra kütüphanede sergilenen Dr. Rıza Nur'un yazdığı kitaplar ve topladığı eserler de ilgi çekiyor.

Sinop şehir merkezinde deniz kenarında 1902 yılında inşa edilen bina, 1924 yılında kütüphaneye çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk dönem milletvekillerinden olan ve aynı zamanda hekim ve yazar Sinoplu Dr. Rıza Nur'un adı verilerek hizmet vermeye başladı. 99 yıldır deniz manzaralı olmasıyla vatandaşların büyük ilgisini çeken kütüphanenin okuyucu sayısı da gelişen öğrenci ve turizm kapasitesiyle her geçen yıl daha da artış kaydetti. 2021 yılında 38 bin 102 olan okuyucu sayısı, 2022 yılında yüzde 78 atış göstererek 67 bin 772'ye ulaşarak 56 bin olan şehir merkezi nüfusunu geride bıraktı.

Kütüphaneyi küçük yaşlardan beri kullandığını belirten Nuri Çelebi(52), "Kütüphanenin verdiği imkânlardan çok memnunum. Küçük yaşlardan beri geliyorum kütüphaneye, gayet nezih bir ortam. Öğrenciler de kalabalık, bu öğrencilerin geleceklerine hazırlanması konusunda kütüphanenin verdiği imkânlar gerçekten çok büyük. Onların yanında kendimi geç hissediyorum, her ne kadar yaşım 52 olsa da okudukça açılıyorum. Ülkemizde okuma oranı çok düşük, insanların kütüphanelere gelmesi, kitapları okuması araştırması lazım. Kişisel gelişim olarak da çok önemli bir şey" dedi.

Şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede olan Ayancık ilçesinden fırsat buldukça geldiğini söyleyen Ümit Üstünbaş, "Bana iyi geliyor sabah ve gün batarken burada olmak. Konfor ve sunduğu imkanları bakımından gayet güzel" diye konuştu.

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, "Kütüphanemiz gerek konumu, gerekse tarihi bir bina olması nedeniyle özel bir öneme sahip bir kütüphanedir. Binamız 1902 yılında yapılmış ama kütüphane olarak hizmet vereye 1924 yılında başlamıştır ve 99 yıldır kütüphane olarak hizmet vermektedir. Cumhuriyet kadar köklü geçmişe sahip bir kütüphanedir" şeklinde konuştu.

Okuyucu sayısı şehrin nüfusunu aştı

Kütüphane Müdürü Akarslan, okuyucu sayısında ciddi artış yaşandığını kaydederek, "2022 yılı verilerine baktığımızda, kütüphanemizden 67 bin 772 kişi faydalanmıştır. Sinop şehir merkezi nüfusuna baktığımızda ise 56 bin 479'da kalmıştır. Bu itibarla Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi, şehir merkezinin nüfusundan daha fazla okuyucuya hizmet vermiştir. Sinoplular kütüphanemize ilgi gösteriyor. Küçük bir ama gerek üniversite şehri gerekse emekli şehri" dedi.

Dr. Rıza Nur'un eserleri sergileniyor

İçerisinde sergilenen Dr. Rıza Nur'un yazdığı kitaplar ve yine kendisine ait çeşitli eşyalarla turistlerin de ilgisini çektiğini belirten Akarslan, "Yaz döneminde de il dışından gelen misafirler muhakkak kütüphanemize uğramakta, özellikle Rıza Nur'un eserlerini görmeden gitmemekte. Bu bölümümüzde ise 2 bin 929 eser var, bir kısmı Rıza Nur'a ait, diğer kısmı ise Rıza Nur tarafından oluşturulmuş, 1924'ten itibaren kütüphanemize hibe edilmiştir" ifadelerini kullandı.