Tarihi Sinop Cezaevi restorasyon çalışmaları başlıyor

Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Tarihi Cezaevi restorasyon sürecinde müteahhit firmaya yer tesliminin yapıldığını duyurdu.

AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, Tarihi Cezaevi restorasyonunda bütün sürecin tamamlanarak inşaat aşamasına gelindiğini ifade etti. Maviş, Tarihi Cezaevi restorasyonu ile ilgili AB'den 5 Milyon Avroluk bir hibe temin edildiğini, bu kapsamda restorasyon ihalelerine çıkıldığını, ihale süreçlerinin tamamlanarak, müteahhit firma ile sözleşme imzalandığını ifade etti.

21 Mayıs 2020 tarihi itibariyle müteahhit firmaya yer teslimi yapılarak artık restorasyon sürecinin başlaması için gereken son adımın da atıldığını vurguladı. Yer teslimi yapılan müteahhit firma Bayramdan sonra fiilen alanda çalışmalarına başlayacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda yapan Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürü Hikmet Tosun, “Sinop Tarihi Cezaevi yıllara yorgun düşmüş. Çok büyük faaliyetli bir restorasyon gerektiriyordu. Avrupa Birliği 2008 yılında sunduğumuz bir proje kabulünden sonra projelendirilmesi ve çeşitli aşamalardan geçtikten sonra en son müşavirlik ihalesi yapıldı. Daha sonra da cezaevi ihalesi yapıldı. Yüklenici firmaya dün itibariyle müşavir firmayla birlikte yer teslimini gerçekleştirdik. Sinop'un uzun zamandır beklediği ve takip ettiği bir konuydu. Tüm dünyanın takip ettiği bir projeydi. Proje UNESCO kriterlerine göre, Sinop Tarihi Cezaevi'nin kültür komitesine dönüştürülmesi projesidir. Bugün yıllık kapasitesi 500-600 bin olan tarihi cezaevi, Sinop turizminin lokomotifini teşvik ediyor. Bu projeden sonra biz 1 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Sinop tarihi cezaevi, Sinop'un hatta Türkiye'nin sayılı ziyaret edilen yerlerinden birisidir. 2008'den beri bu projeyi takip ediyordum. Bu projede bazen sekmeler oldu. Sinop halkının umutla beklediği bir projeydi. Bize de bayramdan sonra inşallah bir an önce malayı vurmak suretiyle restorasyon işlemlerini gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu da Sinop halkına bir müjdedir” dedi.