Tarihi Sinop Cezaevi restorasyonunun yüzde 65'i tamam

Avrupa Birliği'nin destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarının yüzde 65'lik bölümü tamamlandı.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Gelinen noktada cezaevindeki restorasyon çalışmalarının yüzde 65'lik kısmının tamamlandı. Bakanlık gözetiminde çok titiz bir çalışma devam ediyor. Restorasyonun ardından Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin fonksiyonlarının artırılmasının amaçlanıyor. Bunlardan biri tarihi yapı içinde kurulması için çalışma başlattığımız deniz müzesi. Deniz müzesinin yanı sıra sosyal alanların oluşturulduğu çalışmalar da bu yıl içinde inşallah tamamlanacak” dedi.