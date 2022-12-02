Tarihi söğüt ağacı kaldırılıp yenisi dikilecek

Sinop'un Hamsi Yolu giriş mevkiinde bulunan söğüt ağacı vatandaşların can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak kaldırılacak. Kaldırılan ağacın yerine daha olgun ve sağlıklı söğüt ağacı dikilecek.

Konu ile ilgili Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, “Biyolojik ömrünü tamamlayan, yıkılma tehlikesi arz eden söğüt ağacımız Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce; Sabahattin Ali Kültür Merkezi ve Etkinlik Alanı mevkiinde yer alması, tersanenin geçiş noktasında bulunması sebebiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak kaldırılacak. Zemin etüdü ve yapılacak toprak iyileştirme çalışmalarının ardından başka bir alana diktiğimiz olgun ve sağlıklı söğüt ağacı yine bu noktaya dikilecek. Tersanede vatandaşlarımıza gölge olacak, güzel hatıralara eşlik edecek söğüt ağacımızı ivedilikle buraya dikeceğiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz daha yeşil, daha sağlıklı bir gelecek için çalışmalarını sürdürüyor" denildi.