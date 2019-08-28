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Tarihi Türkeli panayırı başlıyor

Sinop’un Türkeli ilçesinde gerçekleştirilecek Tarihi Türkeli Panayırı 10 Eylül’de başlıyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde gerçekleştirilecek Tarihi Türkeli Panayırı 10 Eylül'de başlıyor.


10-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek panayırda, kışlık giyecekten zücaciyeye, ev eşyasından hediyelik eşyaya kadar birçok ürünler uygun fiyatlarla vatandaşlara sunulacak. Aynı zamanda panayırda yöremiz insanının el emeği göz nuru ürünlerinin yanı sıra, kışın ihtiyaç duyulan patates, soğan, kuru gıdalar satışa sunulacak.


Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, vatandaşlara, esnaflara, panayırda kazasız, bol kazançlı bir alışveriş temennisinde bulunduklarını belirterek, "Tüm hemşehrilerimizi panayırımıza bekliyoruz" dedi.

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