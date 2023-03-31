Tartıştığı baba ve oğlunu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Sinop'un Gerze ilçesinde tartıştığı baba ve oğlunu sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Gerze'ye bağlı Köşk Mahallesi Çatalkaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Bayrak (42) ve oğlu Alperen Bayrak (19) ile İsmail G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada İsmail G., yanında bulunan tabancayla baba ve oğlunu sokak ortasında vurarak ağır yaraladı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı İsmail G. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Katil zanlısı İsmail G., Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi.