İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Taşkın sonrası Sinop kıyıları çamura büründü

Sinop’ta cumartesi gecesi taşan Karasu Çayı’nın çamuru denize ulaşınca ortaya kirli manzara çıktı.

Sinop'ta cumartesi gecesi taşan Karasu Çayı'nın çamuru denize ulaşınca ortaya kirli manzara çıktı.


Sinop'ta Erfelek Ovası'ndan geçen Karasu Çayı'nda 7 Mayıs Cumartesi gecesi yağan kuvvetli yağış sonrası çayın debisi bölgede bulunan tarlaların seviyesine kadar yükselmiş, çoğunluğu çeltik olan tarım arazilerini su basmıştı. Yağış sonrası Karadeniz'e akan sular bölgede kirli görüntü oluşturdu. Sinop'un Akliman mevkisindeki kıyıların büyük kısmı kahverengiye büründü.


Denizde oluşan çamur rengi dron ile havadan görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.