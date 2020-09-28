İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Taşmanlı Göleti ‘SOS' veriyor

Sinop’un Taşmanlı köyünde bulunan Taşmanlı Göleti’nin aşırı kuraklık nedeniyle suları çekildi.

Sinop'un Taşmanlı köyünde bulunan Taşmanlı Göleti'nin aşırı kuraklık nedeniyle suları çekildi. Dibi görünen göletteki binlerce balık da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.


Yıl içerisinde beklenen yağışın yaşanmaması, havaların aşırı sıcak gitmesi sebebiyle Taşmanlı Göleti'nde su seviyesi düştü. Su seviyesinin düşmesi ve sıcak havanın etkisiyle sudaki oksijen oranının azalmasıyla binlerce balık telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sazanlar ve yayınlar su olan bölgelere doğru yüzerek hayatta kalabilmek için mücadele verdi.


Taşmanlı Köyü Muhtarı Engin Dinç yaptığı açıklamada, “Göletin suyu havaların kurak gitmesi nedeniyle çekildi. Erfelek Barajı'ndan kışın taşan fazlalık suyun Taşmanlı Göleti'ne hat çekilerek doldurulması için Devlet Su İşleri'ne(DSİ) başvuruda bulundum. Fakat bu konuda bir ilerleme kaydedemedik. Kışın Erfelek Barajı dolunca fazlalık su taşıyor. Bu fazlalık akan su hat çekilerek bizim göletlimize doldurulursa göletin su seviyesinde azalma olmaz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.