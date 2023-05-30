TCG Nusret Gemisi Sinop'ta sergilendi

Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret (N16) Müze Gemisi, Sinop'ta vatandaşların ve öğrencilerin ziyaretine açıldı.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında önemli rolü olan Nusret Mayın Gemisi'nin aslına uygun olarak 2011 yılında inşa edilen TCG Nusret (N16) Müze Gemisi, tarih bilincini arttırmak amacıyla Sinop'ta vatandaşların ziyaretine açıldı. Gün boyu halka açık olarak hizmet verecek geminin personelleri, geminin üstlendiği tarihi rolü görsel materyallerle güçlendirerek ziyaretçilere anlatıyor.

Gemiyi ziyaret eden Niyazi Türkoğlu, “Çok güzeldi, gerçeklere uygundu memnun olduk. Daha önce Çanakkale'ye gitmiştim ama Nusret Mayın Gemisi'ni burada ilk kez görüyorum. Gerçekleri gördük, çok beğendik” diye konuştu.

Kerem Keskin, “Buram buram tarih, eski tüfekleri gördük, yaralı askerlerimizin yerini gördük, reviri gördük. Ağlamamak için insan kendini zor tutuyor” şeklinde konuştu.

Selvi Keskin ise “Çok güzeldi, tarih kokuyor atalarımızın kullandığı onca silahı o şekilde görmek çok güzel bir duygu. Anlatılmaz bu duygular” ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencileri ise Çanakkale Deniz Savaşı ile ilgili bilgileri görerek öğrenmenin mutluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.