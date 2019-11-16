TCG Yavuz Sinop'ta

Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yavuz gemisi, Sinop'ta ziyarete açıldı.

Hava koşulları nedeniyle Sinop İskelesi'ne yanaşamayan TCG Yavuz gemisi, Sinop açıklarına demir attı. Geminin üç gün süreyle Sinop açıklarında kalacağı belirtildi. Ziyarete açılan savaş gemisini gezmek isteyen vatandaşların ulaşımı ise iskeleden bir tekneyle sağlanıyor.

Sinop açıklarında demirleyen TCG Yavuz, Cumartesi ve Pazar günü 09.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.