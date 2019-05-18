TCSG Dost ziyarete açıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait TCSG Dost isimli arama kurtarma gemisi, Sinop Limanı’nda halkın ziyaretine açıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG Dost isimli arama kurtarma gemisi, Sinop Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.
Bu sabah Sinop Limanı'na gelerek demirleyen TCSG Dost arama kurtarma gemisi, 1 gün Sinop Limanı'nda kalacak. Ziyaretçiler personel eşliğinde gemiyi gezerek bilgiler aldı.
Sabah saatlerinde Sinop rıhtımına yanaşan gemi 10.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık kalacak.