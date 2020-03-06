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"Team Serüven" ekibi "Araştırma Ödülü" kazandı

İstanbul’da katıldıkları First Lego Ligi (FLL) yarışmasından "Araştırma Ödülü" kazanan "Team Serüven" ekibi, teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi.

İstanbul'da katıldıkları First Lego Ligi (FLL) yarışmasından "Araştırma Ödülü" kazanan "Team Serüven" ekibi, teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi.


Türkeli Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden oluşan "Team Serüven" ekibi, İstanbul'da 16. Sezon Bilim Kahramanları Derneği'nin düzenlediği First Lego Ligi (FLL) yarışması sonrası ilçeye gelerek, Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ve belediyeye teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi.


Ziyarette Kaymakam Konak, ilçeyi en iyi şekilde temsil ederek, "Araştırma Ödülü"ne layık görülen "Team Serüven" ekibine ve başarıda emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek, bir daha ki sezonda da söz konusu yarışmaya katılım sağlanması için destek verileceğinin sözünü verdi.

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