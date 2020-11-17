“Tekne batıyor" ihbarı polisi alarma geçirdi

Sinop'ta etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından polise yapılan "Tekne batıyor, yardım isteyenler var" ihbarı yanlış anlamadan ibaret olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Gelincik Mahallesi İmam Hatip Lisesi mevkisi arka denizde meydana geldi. Mahalle sakinleri denizin içinde bir teknenin değişik manevralar yaptığını görünce teknenin batmak üzere olduğu düşünerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. İhbarın ardından Sahil Güvenlik ekiplerine de bilgi verildi. Denizden ve karadan dürbünle aramalar yapıldı. Yapılan arama çalışmasında batan ya da batma tehlikesi geçiren her hangi bir tekneye rastlanılmadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda ihbarın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı anlaşıldı.