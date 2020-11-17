İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Tekne batıyor" ihbarı polisi alarma geçirdi

Sinop’ta etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından polise yapılan "Tekne batıyor, yardım isteyenler var" ihbarı yanlış anlamadan ibaret olduğu ortaya çıktı.

Sinop'ta etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından polise yapılan "Tekne batıyor, yardım isteyenler var" ihbarı yanlış anlamadan ibaret olduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, olay Gelincik Mahallesi İmam Hatip Lisesi mevkisi arka denizde meydana geldi. Mahalle sakinleri denizin içinde bir teknenin değişik manevralar yaptığını görünce teknenin batmak üzere olduğu düşünerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. İhbarın ardından Sahil Güvenlik ekiplerine de bilgi verildi. Denizden ve karadan dürbünle aramalar yapıldı. Yapılan arama çalışmasında batan ya da batma tehlikesi geçiren her hangi bir tekneye rastlanılmadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda ihbarın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı anlaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.