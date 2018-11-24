Tekneyi bağlarken fenalaşan vatandaş denize düştü

Sinop'ta denizden dönüşte tekneyi bağlarken fenalaşan bir vatandaş denize düştü.

Edinilen bilgiye göre, eşiyle tekne ile denize açılan Ahmet Bayram Dingiz(59) kıyıya geldiğinde teknesini bağlarken fenalaşarak denize düştü. Düşen adamın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından ambulansa taşınan Dingiz, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dingiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.