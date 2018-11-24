İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekneyi bağlarken fenalaşan vatandaş denize düştü

Sinop’ta denizden dönüşte tekneyi bağlarken fenalaşan bir vatandaş denize düştü.

Sinop'ta denizden dönüşte tekneyi bağlarken fenalaşan bir vatandaş denize düştü.


Edinilen bilgiye göre, eşiyle tekne ile denize açılan Ahmet Bayram Dingiz(59) kıyıya geldiğinde teknesini bağlarken fenalaşarak denize düştü. Düşen adamın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından ambulansa taşınan Dingiz, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Dingiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.