Tekstil atölyesinde yangın: 3 işçi dumandan etkilendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir tekstil atölyesinde yangın çıktı, 3 işçi çıkan dumanlardan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Sabah saatlerinde Boyabat Bölge Trafik mevkisinde faaliyet gösteren özel bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, çalıştıkları sırada dumanı fark eden işçiler panikle binanın dışına çıktı. İhbar üzerine sevk edilen Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 3 işçi sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.