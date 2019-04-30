Sinop Atatürk İlk Öğretim Okulunda ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilenememesini konu alan ‘Telefonla değil benimle oyna' başlığında etwinning yapıldı.

Yapılan programda minikler tarafından hazırlanan projeler gelen misafirlere sunuldu. Hazırlanan programa veliler, ilköğretim öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

Projenin başkanlığını yürüten Ana sınıfı öğretmeni Bediha Kiren konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Telefonla değil benimle oyna etwinning projesi eylül ayında başlattığım ve nisan ayında sonlandırdığım projem. Bu projeyle son yıllarda telefon ve tablet kullanımının fazlalığına dikkat çekmek amacıyla veliler ve çocuklar tamamen okul dışında evde beraber kaliteli zaman geçirmek adına böyle bir proje başlattım. Bu projemizde aylık hazırladığım konular oldu. Velilerimle aylık düzenli toplantılar yapıp bu konular üzerinde konuştuk” dedi.