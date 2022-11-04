Televizyon hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde evden televizyon hırsızlığı şüphelisi tutuklandı.

Olay, önceki gün Boyabat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir hırsız ilçe merkezinde eve girerek televizyon çalarak kayıplara karıştı. Şikayet üzerine harekete geçen Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızın bulunduğu yeri tespit ederek operasyon düzenledi. Çaldığı televizyonla birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkartılan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.