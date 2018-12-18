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Tezgahlarda istavrit bolluğu

Denizlerdeki istavrit bolluğu tezgahlardaki fiyatlara olumlu yansıdı.

İstavritin kilogramı 5 liraya kadar geriledi.


Geçen balık mevsimini kilogramı 10 liradan kapatan istavritin fiyatı, bolluk nedeniyle 5 liraya kadar düştü. Sezonun başlamasıyla denizlerdeki bereket tezgahlara da yansıdı. Sezon başında uskumruda görülen bolluk bugünlerde istavritte de yaşanıyor.



Ucuz balık hem vatandaşları hem de balıkçıları sevindirdi


Sinop balıkçılarından Eşref Balyemez, bu yıl sezonun çok güzel başladığını söyledi. Bereketli bir dönem geçirdiklerini ifade eden Balyemez, "Bu sezon çok güzel başladı. Çok memnunuz. Sezon başlamasıyla uskumru bolluğu yaşadık. Uskumrudaki bolluk devam ediyor ve kilogramını 5 liraya satıyoruz. Şimdi sıra istavrite geldi. Denizlerde çok güzel istavrit bolluğu var. İstavritin kilogramını 5 liradan satıyoruz" dedi.

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