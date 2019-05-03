TGK Sinop'ta toplandı

Sinop'ta 2-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun (TGK) 18. Başkanlar Kurulu Toplantısı başladı.

81 ilden yaklaşık 200 gazetecinin katıldığı ve Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliği ile başlayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun 18. Başkanlar Kurulu Toplantısı, TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel'in yerel basınla yaptığı kısa bir söyleşiyle başladı.

“TGK Başkanı Kolaylı; Sinop'ta Olmak Bizleri Mutlu Etti”

TGK Başkanı Nuri Kolaylı, “Bu meslekte örgütlenmenin çok önemli olduğuna inanan kişilerden biriyim. Bu nedenle daha önceki konfederasyon oluşumu sırasında ve Basın İlan Kurumu'nun delegeliği vesilesiyle Sinop'ta gazeteci meslektaşlarımla bir araya geldim. Türkiye'nin en ucu olan Sinop da bizim için önemliydi ve bu güzide kentimizde olmak bizi çok mutlu etti. Biz hem mesleki sorunlarımızı masaya yatırıyoruz. Başkanlar kurulu toplantısını Cumartesi günü yapacağız. 3-4 saat süreceğini düşünüyoruz. Bu toplantımızda mesleğimizin sorunlarını dile getireceğiz. Sorunlarımız çok fazla. Bunların hepsini Cumartesi günü yapılacak olan toplantıdan sonra tüm Türkiye'ye duyuracağız” dedi.