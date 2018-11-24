Toprak ve iklim ilişkisine dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

12-18 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası'nda toprak ve iklim ilişkisine dikkat çekmek için İskele Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Kütüphane önüne kadar devam etti.

Etkinlik hakkında bilgi veren TEMA Vakfı Sinop İl Temsilcisi Kadriye Göl, “Türkiye genelinde TEMA Vakfının erozyonla mücadele haftasında düzenlenen bir etkinlik düzenledik. Biz de Sinop TEMA'sı olarak geçen hafta etkinliği gerçekleştirecektik fakat havalanın yağışlı olması nedeniyle bugüne erteledik. Oldukça iyi bir katılımımız var. yaklaşık 100 kişi var. Tarım İl Müdürlüğü, Orman İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü desteklerini gösterdiler. Üniversite Genç Tema öğrencilerimiz ve mini TEMA öğrencilerimizde var aramızda çok güzel bir yürüyüş oldu. Burada amacımız toprağı korumak çocuklarımıza toprağın değerini öğretmek, güzel bir dünya bırakmak ve tema temsilciliğini Türkiye genelinde amacı budur. Yürüyüşümüz İskele Meydanı'ndan başlayıp Kütüphanenin oraya gidilecek ve ardından tekrar İskele Meydanı'na gelinecek. Etkinliğe daha fazla ilgi gösterilmesini istiyorum, daha fazla üye, daha fazla destek bekliyorum herkes den yediden yetmişe kadar, çünkü çok önemli bir konu toprak olmazsa hiç bir şey olmayacağı için önce toprağı korumalıyız" dedi.