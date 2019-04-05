Tosun: "Sinop Karadeniz turizminin odak noktasıdır"

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop'un Karadeniz turizminin odak noktası olduğunu belirterek, "Samsun, Sinop ve Kastamonu bir turizm destinasyonudur" dedi.

Hikmet Tosun yaptığı açıklamada, Sinop'un bir turizm kenti olduğunu vurguladı. Tosun, "Ben Sinop ile ilgili şunu söylemek istiyorum: Sinop turizmin geleceğidir. Sinop'un geleceği turizmdir veya Karadeniz turizminin odak noktası Sinop'tur. Ben eski bir turizmciyim. Tecrübem ile bunu söylüyorum. Türkiye'de İstanbul ve Antalya'nın turizm puanı, Türkiye'nin puanından çok öndedir. Adam İngiltere'de uçağa biniyor. Türkiye'ye gidiyorum demiyor. Antalya'ya gidiyorum diyor. Ya da İstanbul'a gidiyorum diyor. Bu şehirler markalaşmıştır. Onun dışında iller özellikle Karadeniz illeri gibi, turizmde emekleme sürecinde olan iller, yeni destinasyon olan illerde de her ilin komşu iline ihtiyacı vardır. Yani komşu illeri destinasyondur. Biz Samsun, Sinop, Kastamonu bir turizm destinasyonuyuz. Ortak bir bölgeyiz. Samsun'dan bize tur gelecek. Bizden Kastamonu'ya gidecek. Kastamonu'dan bize gelecek. Bizden Samsun'a gidecek. Yani turizmde ekonomik geçişlerimizin olduğu, komşu illerimizle bir destinasyon konumundayız. Dolayısıyla Karadeniz'de de bu konuda odak noktadayız" diye konuştu.