Traktörle ot biçerken can verdi

Sinop'ta traktörün tamburlu ot biçme makinesine sıkışan 54 yaşındaki Yaşar Karahan, hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Balıfakı köyünde meydana geldi. Balıfakı köyünde ikamet eden Yaşar Karahan, bahçesinde tamburlu ot biçme makinesiyle çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle araca sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karahan'ın cansız bedeni Erfelek Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.