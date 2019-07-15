TÜDER, Türkeli Çatak'a yayla gezisi düzenlendi

TÜDER tarafından Obetize ile Mücadele, Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Projesine katılanlar için bir günlük Çatak gezisi organize edildi.

Gezi programı kapsamında, Handere mağarası, Atsökü, Hacıağaç ve Arap yaylaları ile Çatak kanyonu ziyaret edildi. Türkeli Kültür Turizm Kalkınma ve Dayanışma Derneği (TÜDER) Başkanı Dursun Demirel, gezi programına katılanlara ziyaret edilen yayla, kanyon ve mağara ile ilgili çeşitli bilgiler verdi.

Önümüzdeki yıllarda Çatak Kanyonuna yapılması planlanan tabiat parkı projesi ile ilgili de bilgiler aktaran Demirel, ilçenin tanıtımına ve gelişimine büyük katkı sağlayacak Çatak yöresindeki son gelişmelerden biri olan tabiat parkı projesinin, yapımı tamamlandığında sırasıyla ilçenin tanıtımına, gelişimine, ekonomik olarak ilerlemesine ve aynı zamanda ulaşımın da kolaylaşacağının altını çizdi.

Akşam saatlerine kadar süren geziye katılan 60 kişilik ekip, düzenlenen geziden dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.