Turizm eylem planı toplantısı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından hazırlanan 2019-2023 Turizm Eylem Planı'nın 4. maddesi olan memnuniyet araştırması hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, KUZKA'nın 2019 yaz sezonu için hazırladığı eylemler, etkinlikler ve yaz sonuna kadar devam edecek projeler hakkında bilgiler verildi. Sinop'a gelen yabancı turistlerin memnuniyet ve görüşlerini toplamak olduğu ve bu araştırmaya yönelik hazırlanan, Sinop'un belirli turistik bölgelerine yerleştirilecek anketörler aracılığıyla sorulacak olan sorular tanıtıldı ve konu ile ilgili katılımcılardan görüşler alındı. Sinop'ta Tarihi Cezaevi, plajlar, Havalimanı, Hamsilos, İnceburun, Erfelek Tatlıca Şelaleleri ve ilçelerin şehir merkezleri içerisinde ziyarette bulunacak olan turistlere yönelik gerçekleşecek olan etkinlikler belirtildi.

“12 Temmuz-15 Ağustos aralığında yapılacak olan anketlerin sonuçlarına göre bir sonraki yaz sezonuna hazırlık yapacağız” diyen KUZKA Planlama Bölümü Başkanı Serkan Doğru, “Hedefimiz Sinoplu olmayan, günü birlik veya yatılı olarak Sinop'u ziyaret eden turistlerdir. Sadece birkaç dakikalık kısa sorular ile öz cevaplar alarak, ciddi bir potansiyel belirlemek, gelecek sezonlara bu görüşleri göz önüne alarak şehir içinde hazırlığımızı yapmak ve yıl içinde belirtilen mevcut sorunlara çözüm üretmek. Bunun için Sinop'taki Belediye, Valilik, Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumlarla uyumlu çalışıyoruz. Büyük adımlar attık şimdiye kadar, çalışmalarımıza bu şekilde devam etmeyi hedefleyerek Sinop turizmini hak ettiği yere getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Toplantı soru-cevap bölümüyle devam etti.

Düzenlenen toplantıya ayrıca İl Turizm Eylem Planı Komisyon Üyeleri Ahmet Çobanoğlu, Ali Turan Bayram, İsmet Damaroğlu, Şengül Kanal ve Berkol Alevli katıldı.