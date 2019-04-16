Turizm Haftası bilgi yarışması

Sinop Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Turizm Haftası kutlamaları kapsamında Sinop Kültür Merkezi'nde “Yarışarak Öğreniyoruz” adlı kültür ve turizm konulu bilgi yarışması düzenlendi.

Düzenlenen bilgi yarışmasına Sinop'tan 8 okul ve her okulu temsilen üçer grup olmak üzere 24 öğrenci katıldı. Yarışma sonunda en çok doğru yanıt vererek birinciliği Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi ve Sinop Anadolu Lisesi olmak üzere iki okul paylaştı.

Yarışma bitiminde kazanan okul öğrencilerine hediye takdim edildi.