Sinop'ta farklı illerden gelen, Türk el sanatları ustaları bir araya geldi.

Sinop Yaşlılar evinde düzenlenen programa Sinop Valisi Köksal Şakalar, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve vatandaşlar katıldı.

Programda açıklamalarda bulunan Sinop Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Seda Karaarslan Demir; “Bugün burada çok değerli Anadolu Geleneksel Türk el sanatçıları ustalarını, zanaatkarlarını burada birbirleriyle buluşturarak Sinop halkına görsel şölen sunmak üzere toplandık. Bizler köklü ve kadim bir milletin evlatları olarak sanatkarımızla ve zanaatkarlarımızla gurur duymaktayız. Onların eserlerinin ecdadımızın sanat tecrübelerinin, yaşam biçimlerinin ve duygularının günümüze yansıması bizi oldukça kültürel bir millet yapıyor. El emeği ürünlerimizin günümüze kültürel zenginlik katması oldukça önemlidir"dedi.