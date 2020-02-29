İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türk Ocaklarından şehitler için mevlit

Sinop Türk Ocakları, şehitler için mevlit okuttu.


Sinop Türk Ocakları İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği hain saldırı sonucu şehit olan askerler için mevlit okuttu. Mevlite çok sayıda ülkücü ve vatandaş katıldı.


Sinop Ülkü Ocakları Başkanı Metin Oktay Fındık, "Şehit olan askerlerimiz, için Mevlid-i Şerif okuttuk. Emeği geçen ocak yöneticilerime, teşkilatıma, teşrifleriyle bizleri onurlandıran ülküdaşlarıma ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Allah bugünleri bir daha yaşatmasın, birliğimizi bozdurtmasın, ezanımızı dindirtmesin ülkemizi böldürtmesin" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.