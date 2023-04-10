Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümü kutlamaları

Sinop'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi, görevi başında şehit düşen güvenlik güçlerinin mezarına karanfil bırakıldı. İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, suç ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Sinop'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen kutlama töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Sinop Vali Vekili Abdullah Şahin, Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztaşcı, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş ile Emniyet Müdürlüğü personelleri katıldı.

Törende mutlu ve huzurlu şehir Sinop'ta huzurun sürdürülebilmesi için suç ve suçlularla kararlı mücadele mesajı veren İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, “Köklü bir geçmiş tecrübe birikimine sahip olan Türk Polis Teşkilatımız, insan haklarına saygılı, demokratik, laik, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlama hususunda görev ve sorumluluklarının bilincinde can siperhane şekilde vazifesini yerine getirmekte, suç ve suçlularla etkin mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Mutlu ve huzurlu şehir Sinop'ta ben ve mesai arkadaşlarım, bu ilke ve amaçlar doğrultusunda sorumluluklarımızın bilinciyle suç ve suçlularla etkin mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi buradan ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

Tören devamında Çukurbağ Mezarlığı'nda bulunan şehitlik ziyaret edilerek, görevi başında şehit düşen güvenlik görevlilerinin ruhuna dua okundu, mezarlarına karanfil bırakıldı. Kutlama programının, şehit aileleri, gaziler ve emniyet personellerinin katılımıyla mevlit okuması ve iftar yemeği ile devam edeceği belirtildi.