Türkçe öğrenmek için İtalya'dan Sinop'a geldiler

Sinop liseleri “Öğrenci Değişimi Programı” kapsamında İtalya'nın Monza şehrinden Martin Luther King ve Dehon okullarından 13 öğrenci ve 2 öğretmenden oluşan grup, Sinop'a geldi.

Proje koordinatörü Oktay Kuru, gelen grubun Sinop'ta sekiz gün konaklayacağını ve Türkçe öğrenmeye başlayacaklarını belirterek, “Öğrencilerimiz burada kaldığı sürece ilimizin tarihi ve turistik yerlerini gezecekler. Türkçe eğitimi alacaklar ve Türk kültürünü tanıyacaklar” dedi.

Öğrenciler proje kapsamında Türkiye'den İtalya'ya gidecek olan 23 Türk öğrenci ile birlikte eğitim görüyor.