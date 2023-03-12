İhlas Haber Ajansı

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Türkeli, depremzede çocukları unutmadı

Sinop Büyükler 1.

Amatör Ligi temsilcisi Türkeli Belediye Esnafspor, evinde Sinopspor ile karşılaştı. Mücadele öncesi taraftarlar, sahaya top ve oyuncak attı.


Türkeli İlçe Huzur Dincel Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesi taraftarlar, tribünden depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere sahaya top ve oyuncak attı.


Türkeli Belediye Esnafspor, maç seremonisinde, depremden etkilenen illerin isim ve plakalarının yer aldığı sahaya tişörtlerle çıkarak o şehirleri andı. Tribünlerde İstiklal Marşı'nın söylendiği karşılaşmada Sinopspor, ilk yarı 2-0, ikinci yarıda ise 3-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

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