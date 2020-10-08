Türkeli Devlet Hastanesinde iki uzman doktor görevine başladı

Türkeli Devlet Hastanesine atanan Dahiliye Uzmanı Dr. Kübra Canaslan ve Aile Hekimi Uzmanı Dr. Önder Bulut, görevine başladı. Böylece dahiliye branşında görev yapan uzman doktor sayısı 2 olurken, bir süredir aile hekimliğinde uzmanlık alanında yaşanan doktor eksikliği de giderilmiş oldu.

Türkeli Devlet Hastanesinde şu anda 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 2 dahiliye uzmanı, 1 aile hekimi uzmanı ve 7 pratisyen hekimin görev yaptığı öğrenildi.