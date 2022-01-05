Türkeli Devlet Hastanesine diş röntgen cihazı

Sinop'un Türkeli Devlet Hastanesi Diş Poliklinikleri için İl Sağlık Müdürlüğünce diş röntgen cihazı gönderildi.

Türkeli Devlet Hastanesinde kurulum aşamasında olan diş röntgen cihazı, önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

Daha önce hastanede görev yapan diş tabipleri, hastada diş röntgenini ihtiyaç olarak gördüklerinde, cihazın bulunduğu en yakın yer olan Ayancık ilçesine sevk ediyordu. Hizmete sunulacak olan cihaz ile tüm dişlerin, çenelerin, dişler ve çenelerdeki birçok problem tek bir filmde görülebilecek.

Türkeli Devlet Hastanesinde diş tedavisinin planlamasında daha hızlı, eksiksiz yapılmasını sağlayan röntgen sayesinde hastaların diş nedeni ile sevki de azalmış olacak.