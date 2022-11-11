Türkeli, geleceğe ‘nefes' oldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Türkiye Yüzyılı ‘Geleceğe Nefes' etkinliği kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Geleceğe nefes' ve 'Bugün fidan yarın nefes' sloganlarıyla Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak ve çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla 81 ilde aynı anda başlatılan 11 milyon ağaç dikme programı kapsamında, Türkeli ilçesinde de fidanlar toprakla buluştu.

İlçeye bağlı Taçahmet köyünde düzenlenen etkinliğe, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Filiz, İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Yaşar, İlçe Orman İşletme Müdürü İhsan Sabri İnce, Yüksekokulu öğretmen ve öğrencileri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Bugün gençlerimizle geleceğe nefes olmak adına Orman İşletme Müdürlüğümüzün düzenlediği program ile fidanları toprakla buluşturduk. Ormanlar, atalarımızdan bize mirası değil, bizlerden gelecek nesile bir emanettir. Bu yüzden farkındalığın artırılması noktasında 11.11 saat 11.11'de düzenlenen bu etkinlikte emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ederim" dedi.

250 biberiye, 100 sumak ve 100 kuşburnu dikiminin yapıldığı bölgede yaklaşık 5 bin defne fidanının toprakla buluşturulacağı öğrenildi.