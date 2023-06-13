Türkeli Gençlik Merkezi'nde ücretsiz gelişim kursları başlıyor

Ney kursundan gitara, tezhip kursundan amigumuriye kadar bir çok kurs noktasında tamamıyla ücretsiz olarak sunulacak faaliyetler, çocuklar ve gençleri bekliyor.

Faaliyet programı kapsamında, ney, resim, gitar, fotoğrafçılık, tezhip, kodlama, Kur'an Kursu, drama, tiyatro, satranç, İngilizce, geleneksel Türk okçuluğu, temel dini bilgiler, Avrupa Birliği Proje Hazırlama ve amigurumi (bebek yapımı) kursları açılacak.

Kurslara katılmak isteyenlerin 20 Haziran'a kadar Türkeli Gençlik Merkezine başvuruda bizzat gelerek bulunması gerektiği bildirildi.