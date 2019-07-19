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Türkeli Gençlik Merkezinden hastalara moral

Türkeli Gençlik Merkezi, hastanelerde yatan hastaları ziyaret ederek hem moral verdi hem de Türk bayrağı hediye etti.


Türkeli Gençlik Merkezi personeli, Türkeli Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalara ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette tedavi görenlerin dertlerine ortak olmaya çalışan gençler, yatan hastalara ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Gençlik Merkezi personeli ziyaretlerinde hasta yakınlarına Türk bayrağı takdim etti. Aynı zamanda yapılan ziyarette ilgi ve alakalarından dolayı Hastane Müdürü Osman Öztürk'e teşekkür ettiler.

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