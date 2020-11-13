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Türkeli Gençlik Merkezi'nden “mavi kapak” etkinliği

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Türkeli Gençlik Merkezi, tekerlekli sandalye için mavi kapak toplama etkinliği düzenliyor.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Türkeli Gençlik Merkezi, tekerlekli sandalye için mavi kapak toplama etkinliği düzenliyor.


Türkeli Gençlik Merkezi Sıfır Atık Timi Gönüllülük Kulübü üyeleri, mavi kapak toplama etkinliği düzenlediler. Toplanacak olan mavi kapakların tekerlekli sandalye olarak geri kazanım yapılması ve ihtiyaç sahibine ulaştırılması için gerekli yerlere ulaştırılması hedefleniyor.


Gönüllülük Kulübü üyeleri tarafından mavi kapak toplama etkinliğinin devam edeceği belirtilirken, Türkeli ilçesindeki gençleri bu tür faaliyetlere katılmak için davet ettiler.

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