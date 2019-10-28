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Türkeli Hastanesine yeni başhekim

Türkeli Devlet Hastanesi Başhekimlik görevine Dr.

Ahmet Ruhi İçtüzer atandı.


Türkeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fatma Dilek Zadeleroğlu'nun Samsun Terme'ye atanmasından dolayı boşalan başhekimlik makamına, Ayancık Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Ruhi İçtüzer getirildi


1991 Ankara Altındağ'da doğan İçtüzer, aslen Çorum Sungurlulu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sungurlu'da tamamlayan İçtüzer, yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak, 2017 yılında mezun oldu.


2018 yılı Nisan ayında Ayancık Toplum Sağlığı Merkezi'ne atanan İçtüzer, burada Aile Hekimliği görevinde bulunmasının ardından son olarak 2019 yılı Ağustos ayında Ayancık Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı oldu. İçtüzer bekardır.

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