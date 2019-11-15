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Türkeli ilçe şebeke su hattına takviye yapıldı

Türkeli’ye bağlı Yusuflu köyünde sondaj çalışmalarıyla bulunan su kaynağı, ilçenin şehir şebekesi su hattına takviye edildi.

Türkeli'ye bağlı Yusuflu köyünde sondaj çalışmalarıyla bulunan su kaynağı, ilçenin şehir şebekesi su hattına takviye edildi.


Türkeli ilçesinde, ilçe şehir şebeke su hattının güçlendirilmesi kapsamında açılan sondaj kuyusu, kaynak suyuna ilave olarak şebeke hattına bağlandı.


İlçeye bağlı Yusuflu köyünde, saniyede 10 litre su çıktığı tespit edilen sondaj kuyusu, Belediye Başkan Vekili Adem Can, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan ve Yüksel Özcan, Belediye Meclis Üyesi Recep Samet Çetin, su biriminde görev yapan personel ile birlikte, kaynak suyunun şehir şebekesine bağlanan vananın açılışı yapıldı.

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