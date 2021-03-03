Türkeli ilçe sınırında HES kodu uygulamasına başlandı

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında, Türkeli ile Ayancık ilçe sınırındaki Ayaz köyü mevkiinde HES Kodu uygulamasına başlandığını bildirdi.

Türkeli ilçesinin korona virüs vakaları bakımından Sinop'un en iyi durumundaki ilçelerinden biri olduğunu belirten Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, "İlçemizdeki vakaların önemli bir kısmının menşeinin komşu ilçelerle olan geniş gidiş seyahatlerinde yattığı değerlendirilmektedir. Bu hususta gerekli önlemleri almak bâbında Ayancık ilçemize giden yolda kaymakamlığımızca jandarma ve polis teşkilatımızın ilgili ekipleri HES kodu kontrolü ile pandemi kısıtlamalarına dair denetimlerini gerçekleştirmek üzere görevlendirilmiştir. Emniyet ve jandarma teşkilatımıza bu süreçte ortaya koydukları özenli çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.