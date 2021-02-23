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Türkeli İlçe Tarım Müdürü Tekin, İstanbul'a atandı

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyithan Tekin, İstanbul’un Zeytinburnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atandı.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyithan Tekin, İstanbul'un Zeytinburnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atandı.



Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde İlçe Müdürü olarak görevli iken, Bakanlık makamının oluru ile Zeytinburnu İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Seyithan Tekin, 22 Şubat tarihiyle ilçedeki görevinden ayrıldı. Tekin'in İstanbul'a atanması ile boşalan Türkeli İlçe Müdürlüğüne ise henüz asaleten herhangi bir atamanın yapılmadığı öğrenildi.



İlçe Müdürü Tekin'e, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü tarafından teşekkür belgesi, İlçe Kaymakamı, Türkeli Belediye Başkanı ve kurum personeli tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

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