Türkeli İmam Hatipliler Derneği'nden öğrencilere burs

Türkeli İmam Hatipliler Derneği Başkanı Atilla Şentürk: "Heyecan ve gayret içerisinde, Fen ve Kültür dersleri ile Temel İslam Bilimlerinin birlikte modern öğretim yöntemleriyle eğitim verildiği, İmam Hatip okullarını desteklemek için çalışıyoruz" dedi.

Şentürk: "Okullarımız, Milli ve manevi değerlerine bağlı, faydalı olma idealine sahip, karakterli ve güzel ahlaklı insanlar yetiştirmek için çalışmaktadırlar. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibarı ile Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisemize 100 yataklı pansiyon tahsisi yapılmıştır. Ayrıca Müftülüğümüze ait Yatılı Kız Hafızlık Kursumuz bu sene içerisinde hizmete başlayacaktır. Hem öğrencilerimizin hafızlık yapmalarını, hem de eğitim-öğretimine devam etmeleri mümkün kılınmaktadır.

Biz de İmam Hatipliler Derneği olarak bu çabaya katkıda bulunmak amacıyla LGS sınavında 300 ve üzerinde puan alan ve okulumuzu tercih eden öğrencilerimize birer adet bisiklet ve aylık 150 Lira burs sağlayacağız" şeklinde konuştu.