Türkeli kara teslim

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Türkeli'ye ulaşım sağlayan tüm yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor. İlçeye bağlı birçok köye ulaşım sağlanamazken, Türkeli - Ayancık karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonucu bir süreliğine kapanan yol, aracın yerinden kaldırılmasının ardından yeniden açıldı ancak ulaşımın güçlükle sağlanabildiği öğrenildi.

Öte yandan Türkeli ilçesi ile Kastamonu ili arasında yola çıkacak sürücüler, Çatalzeytin ilçesi Kaymazlar Yılanlıkaya mevkisinde çığ düşmesi sonucu kapanması sebebiyle uyarılarak, zincirsiz olarak yola çıkmamaları istendi.

Bu arada, zincirsiz ve yüksek tonajlı araçların Ayancık ve Abana güzergahlarında geçişlerinin kapatıldığı bildirildi.