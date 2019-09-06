Türkeli Kaymakamı Zadeleroğlu'na 'Fahri hemşehrilik beratı'

Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu'na fahri hemşehrilik beratı verildi.

Türkeli Belediye Meclisi, ilçenin yarınlarına ışık tutacak projelerin hayata geçirilmesinde, ilçenin ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim alanında gelişmesine önemli hizmet ve katkılar sağlayan, yerel kalkınmada gayretli çalışmalar yapan, ilçe halkı ile bütünleşerek ilçe dinamiklerinin bir araya gelip, beraber çalışmalarına olanak sağlaması sebebiyle Kaymakam Zadeleroğlu'na, 'Fahri hemşehrilik beratı' verilmesini kararlaştırdı.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, Kaymakam Zadeleroğlu'nu makamında ziyaret ederek, 'Fahri hemşehrilik beratı'nı teslim etti. Başkan Şahin, bir Türkeli sevdalısı olarak Türkeli'ne olan sevgisini her ortamda yansıtan ve ilçede önemli projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen Zadeleroğlu'na belediye meclisi olarak alınan kararla 'Fahri hemşehrilik beratı'nı teslim ettiklerini, Türkeli'ne ve Türkelililere verdiği değeri unutmayacaklarını sözlerine ekledi.