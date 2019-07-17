Türkeli Meslek Yüksekokulunda açılacak iki bölüm tercihlerde yerini aldı

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünün 26/10/2018 tarih ve 5916 sayılı yazısı ile ilçede Türkeli Meslek Yüksekokulu kurulması ile ilgili teklifi 29/11/2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş, 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştü.

Yükseköğretim Genel Kurulu onayından sonra Belediye Otogarı yanında yer alan Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ait hizmet binası, Türkelili iş adamı Fadıl Demirel tarafından sil baştan yenilenip, okul için kullanılacak tüm donanımsal ihtiyacının da karşılanmasının ardından Türkeli Meslek Yüksekokulu bünyesindeki 7 öğretim görevlisi ile hizmete başladı.

Türkeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde; 2019-2020 eğitim öğretim yılına Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü'ne bağlı Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümüne bağlı Evde Hasta Bakımı Programı açılması uygun görüldü. Bu kapsamda, Türkeli Meslek Yüksekokulunda açılacak olan iki bölüm, öğrencilerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzunda yerini aldı.

"İlçemize hayırlı olsun"

AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Adem Ünal, ilçenin hasretle beklediği Meslek Yüksekokulunun önümüzdeki eğitim öğretim yılında hizmete girmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

İlçe Başkanı Ünal, "Birlik ve beraberlik en güzel ve bizi biz yapan en muhteşem bir duygu. Birlikte biz bu işi başardık. Herkes üzerine düşeni yaptı, okulumuzu ilçeye kazandırdı. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.